Sissoko: «A Pogba piacerebbe tornare alla Juventus»

L’ex centrocampista della Juventus Sissoko ha detto la sua sul possibile ritorno di Pogba e sulla cessione di Pjanic

L’ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko ha parlato in esclusiva a JuventusNews24. Tema caldo il mercato, con il sogno Paul Pogba: «Credo che gli piacerebbe tornare alla Juve, ma gli piacerebbe anche giocare nel Real Madrid. Sicuramente sarebbe un gran colpo, parliamo di Pogba».

«Per me la Juventus potrebbe fare a meno di Pjanic. È un giocatore forte, ma a Torino ce ne sono di altrettanto forti. Ormai non è più giovanissimo e secondo me la Juve dovrebbe pensare a elementi più di prospettiva in quel reparto. Ti faccio il nome di un ragazzo che ancora si sente poco: Idrissa Doumbia dello Sporting Lisbona, un ’98 che in bianconero farebbe benissimo», ha concluso Sissoko.