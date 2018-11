Situazione Real Murcia: anche Reina in soccorso del club – FOTO

Dopo l’aiuto della Roma, in soccorso del Real Murcia è arrivato anche Pepe Reina: il portiere spagnolo è un nuovo azionista del club andaluso

È notizia di pochi giorni fa la vicenda relativa alle difficoltà economiche del Real Murcia, club di Segunda B in Spagna. La Roma è stata la prima ad andare in soccorso del club andaluso, pubblicizzando la situazione della squadra spagnola e invitando a dare un mano, tramite l’acquisto di azioni. La risposta è stata ottima, perché in poco tempo sono stati raccolti 10 mila euro, ma adesso è arrivato un altro assist dal campionato italiano. Pepe Reina, portiere spagnolo del Milan, da ieri, infatti è un nuovo azionista del Real Murcia.