Siviglia, Arroyo: «Con la Roma sfida alla pari» – VIDEO

Il vice direttore generale del Siviglia, Arroyo, ha parlato dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League che ha abbinato la squadra spagnola alla Roma. Le sue parole.

«Siamo contenti di essere qui visto che l’ultima gara è stata piuttosto dura. Quando arrivi in questa fase della competizione non ti trovi di fronte piccole squadre. In questo caso dovremo affrontare una squadra molto importante. La conosciamo bene, l’abbiamo affrontata durante il torneo Antonio Puerta, siamo fiduciosi di potercela giocare alla pari»