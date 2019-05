Siviglia, violenta lite tra Monchi e l’ex presidente andaluso

L’incontro tra Monchi e De Nido sarebbe sfociato in una violenta lite: decisivo l’intervento della sicurezza

Una clamorosa notizia arriva dalla Spagna. Secondo quanto riporta l’emittente radiofonica Cadena Cope, l’ex direttore sportivo della Roma Monchi sarebbe stato coinvolto in una rissa con De Nido, ex presidente del Siviglia. I due sembra che siano arrivati alle mani durante la Feria de Abril.

L’incontro tra l’ex numero uno andaluso e Monchi sarebbe immediatamente sfociato in una violenta discussione, originata da un rimprovero di De Nido nei confronti del ds, in merito alla gestione del Siviglia. Per ristabilire la calma, è stato necessario l’intervento della sicurezza.