Skriniar: «Vogliamo riprenderci il primo posto. A Bologna l’anno scorso…». Le parole del difensore dell’Inter

Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Inter.

VINCERE – «Abbiamo grandi motivazioni per riprenderci il primo posto, dobbiamo entrare in campo concentrati e portare a casa i tre punti. Non sarà facile, anche l’anno scorso abbiamo vinto soffrendo».

ARNAUTOVIC – «Arnautovic è un attaccante molto fisico e forte che sta vivendo un bel periodo di forma. Dobbiamo stare molto attenti su di lui ma anche su Barrow».



PARTITA – «Non abbiamo parlato di niente di particolare, ognuno sa per cosa giochiamo e dobbiamo trovare le giuste motivazioni per vincere queste partite».