Skriniar: «Un onore vestire la maglia dell'Inter. L'esordio in Champions...»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro.

RICORDI – «Fin da bambino volevo diventare un calciatore e quando ero in campo davo sempre tutto, in ogni contrasto. Il momento in cui ho capito che potevo diventare professionista è stato l’esordio nello Zilina».

INTER – «Sono qui da 5 anni, per me l’Inter significa tantissimo. Un onore vestire questa maglia. Sono fortunato ad avere compagni di grande valore e a non doverli affrontare come avversari. Siamo un grande gruppo. Il salvataggio più bello? Quello recente contro lo Shakhtar, nello 0-0 di Kiev».

INTER TOTTENHAM 2018 – «L’esordio in Champions: il ritorno dell’Inter nella competizione, la vittoria in rimonta, il calore dello stadio. Atmosfera magica».

