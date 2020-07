Sky, nessun addio al segnale: la situazione sui diritti tv

Sky non verrà privata del segnale per trasmettere le partite di Serie A: la situazione sui diritti tv per la stagione 2019/20

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso con l’ingiunzione a Sky di pagare 102 milioni di euro per non aver versato l’ultima rata dei diritti tv relativi alla stagione 2019/20 di Serie A.

L’emittente satellitare ha a disposizione 40 giorni di tempo per opporsi, di conseguenza altri 90 prima che venga fissata un’udienza. Non sussistono, dunque, i presupposti legali per spegnere il segnale dal 12 luglio.