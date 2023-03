SOCIAL CALCIO – Le polemiche sulla sospensione alla squalifica di Mourinho

Le polemiche sui social dopo la decisione di sospendere la squalifica a Jose Mourinho dopo il litigio con Serra

La decisione della FIGC di sospendere la squalifica di Jose Mourinho dopo l’espulsione arrivata a seguito del litigio con Serra in Cremonese-Roma ha fatto molto discutere sui social. Di seguito alcuni dei commenti.

“La Corte d'Appello ha bisogno di un supplemento d’indagine per valutare quanto accaduto tra #Mourinho e #Serra. Udienza aggiornata al 10 marzo”.



-Corte d’Appello.

-Supplemento d’indagine.

-Udienza aggiornata.



Per due che si sono mandati affanculo.



È tutto piuttosto grottesco. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 4, 2023

La sospensione della squalifica di #Mourinho è un segnale di Diritto nella giustizia sportiva: se non c'è certezza non si punisce. Ma è una giustizia a due velocità visto che per la #Juventus sono bastate tre ore per valutare 14.000 pagine di atti (#Tuttosport)

«La sospensione della squalifica di #Mourinho è un segnale di Diritto nella giustizia sportiva: se non c’è certezza non si punisce. Ma è una giustizia a due velocità visto che per la #Juventus sono bastate tre ore per valutare 14.000 pagine di atti (#Tuttosport)»

Ha fatto più José Mourinho per il calcio italiano, che la Figc e l'aia da 10 anni a questa parte.

Ha fatto più José Mourinho per il calcio italiano, che la Figc e l'aia da 10 anni a questa parte.

Grazie papà.

«Ha fatto più José Mourinho per il calcio italiano, che la Figc e l’aia da 10 anni a questa parte. Grazie papà»

Supplemento d’indagine per diverbio fra allenatore e quarto uomo. -15 punti a campionato in corso, per vicende non normate e per le quali deve ancora svolgersi un processo, perché la giustizia sportiva deve essere veloce. @FIGC, senza vergogna. Fate schifo! #Gravinaout — Michele Piras (@michelepiras71) March 4, 2023

«Supplemento d’indagine per diverbio fra allenatore e quarto uomo. -15 punti a campionato in corso, per vicende non normate e per le quali deve ancora svolgersi un processo, perché la giustizia sportiva deve essere veloce. FIGC, senza vergogna. Fate schifo! #Gravinaout»