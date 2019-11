Solozabal : «Luis Enrique è sincero, gli credo» – VIDEO

Solozabal, il parere dell’ex calciatore della Spagna e dell’Atletico Madrid in merito a quando accaduto tra Luis Enrique e Robert Moreno

Solozabal, ex calciatore dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola ha detto la sua in merito a quanto accaduto tra Luis Enrique e Robert Moreno.

«Sapere la verità nel calcio è molto difficile, ci sono molti messaggi in base agli interessi. Io conosco Luis Enrique e credo nella sua versione. Non ho ancora sentito l’altra campana (Moreno, ndr). Conosco Luis, il suo carattere e la sua personalità. Non ci sentiamo da un po’ ma so come si comporta. Mi fido della sue parole, ha passato un momento difficile, è bene che abbia trovato un accordo con la Federazione per il suo ritorno da Ct».