Sommer: «Scudetto? L’Inter deve pensare partita per partita. L’importante sarà questo aspetto»

Il portiere dell’Inter Sommer ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo il pareggio di ieri conquistato contro il Napoli

È un Yann Sommer duro e determinato quello che si è presentato ieri sera ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter Napoli, per analizzare il pareggio rimediato nella sfida di San Siro valida per il 12° turno di campionato e per dire la sua sul momento della stagione dei nerazzurri. Queste le dichiarazioni dell’estremo difensore svizzero che ha risposto così alla domande se l’Inter fosse effettivamente la squadra migliore dell’intero campionato di Serie A. Le sue parole.

INTER LA SQUADRA MIGLIORE DEL CAMPIONATO? – «A me non importa se siamo la squadra migliore del campionato, ce ne sono anche altre e vedremo alla fine. La stagione è lunga, ci sono tante partite. Per noi è importante è essere sempre con un grande focus in tutte la partite, poi vediamo».