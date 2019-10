SORBI: «Regina Baresi fuori per scelta tecnica» – VIDEO

Mister Sorbi spiega l’esclusione della Baresi nel derby dopo il ko dell’Inter femminile contro il Milan al Breda – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Breda, Mario Labate) – L’Inter femminile perde 3-1 ed esce sconfitta dal confronto con il Milan. Il Mister si è soffermato dopo il fischio finale sulle ragioni per cui Regina Baresi non ha preso parte alla gara.

«Regina Baresi? L’ho lasciata fuori per scelta tecnica», racconta Sorbi a fine partita. L’attaccante nerazzurra non ha ancora collezionato una presenza in questa edizione della Serie A femminile.