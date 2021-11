Soriano: «Festeggio le mie 100 presenze al Bologna con una vittoria importante»

Roberto Soriano ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la vittoria contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

POST PARTITA – «Festeggio le mie 100 presenze in rossoblù con una vittoria importante. Sono fiero e orgoglioso di vestire questa maglia da 100 gare, ora anche da capitano, in più è arrivata la vittoria: meglio di così oggi non mi poteva andare. Da quando sono arrivato al Bologna ho sempre cercato di dare il massimo, quest’anno potrei essere più decisivo negli ultimi metri: la scorsa stagione avevo numeri migliori. Voglio fare più gol e più assist ma per me la squadra viene prima del singolo e quando arriva una vittoria anche se non ho segnato sono contento. Dobbiamo pensarla tutti così. Il gol mi darebbe spinta emotiva e mi manca ma non mi devo fasciare la testa, devo continuare ad allenarmi e dare tutto per la squadra».