Soriano: «Fiorentina troppo difensiva. Non molliamo mai come Mihajlovic» – VIDEO

Roberto Soriano ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina grazie a un bel gol di Orsolini

(-Dal nostro inviato a Bologna, Antonio Parrotto) Roberto Soriano ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto dal Bologna contro la Fiorentina. Le sue parole.

«Siamo contenti perché abbiamo raddrizzato la gara alla fine, ma sicuramente meritavamo di più, la Fiorentina è arrivata qui a fare barricate, e questo ci ha sorpreso, con il cambio di allenatore di solito si vedono squadre più aggressive: abbiamo fatto un po’ fatica, ma abbiamo avuto tanto possesso palla, calci da fermo e questo nel computo di una gara aiuta. Io oggi spesso mi sfilavo per prendere la palla, ma trovavamo sempre qualcuno davanti, e non era facile. Quindi il pari va bene, il mister era contento anche se, dati alla mano, qualcosa in più sperava»