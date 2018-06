Soriano, Tare lo vuole alla Lazio: ecco quanto costa

La Lazio vuole Roberto Soriano: i biancocelesti vorrebbero rilanciare il centrocampista italo-tedesco dopo la brutta annata con il Villareal

Tra i calciatori che piacciono alla Lazio di Simone Inzaghi c’è Roberto Soriano, centrocampista italo-tedesco di 27 anni. Il giocatore, che tanto bene aveva fatto alla prima stagione con il Villareal – 10 reti e 7 assist in 33 gare disputate – viene da un’annata negativa, in cui ha giocato poco e male.

La Lazio potrebbe provare a rilanciarlo, anche perché il direttore sportivo Tare, che lo seguiva già dai tempi della Sampdoria, crede molto nelle qualità del classe 1991. La sua valutazione non è neanche elevata: si parla di 10 milioni di euro, cifra accessibile alla società di Claudio Lotito. In più, in caso di cessione di Milinkovic-Savic, Soriano andrebbe a riempire la casella lasciata vuota dal serbo.