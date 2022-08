Sorteggi Champions League: chi scampa al girone da incubo?

Dopo la conclusione dei turni preliminari, è il grande giorno dei sorteggi Champions League per la fase a gironi: per le italiane prospettive da incubo

Come avviene regolarmente ogni fine estate, il giorno dei sorteggi Champions League assume un significato particolare, per non dire decisivo, per quel che sarà la campagna continentale dei nostri club. E le premesse, come purtroppo d’abitudine recente, non sono certo delle migliori. Il grande obiettivo è infatti sfuggire al classico girone di ferro, il più delle volte ormai da incubo per le italiane. Perché ormai è un dato di fatto che a comandare siano altri.

A rischiare saranno soprattutto Inter e Napoli, inserite per forza di cose in terza fascia ma con la speranza di evitare il più possibile inglesi e spagnole (ricordate le scoppole multiple del precampionato?). Magari pescando Eintracht Francoforte, Porto o Ajax dalla prima fascia piuttosto che Lipsia dalla seconda (già, la seconda è ancor più tosta della prima).

Non che Milan e Juve possano in realtà essere particolarmente tranquille. I rossoneri campioni d’Italia viaggiano in prima fascia ma le insidie sono numerose anche in terza (Borussia Dortmund, Benfica, Leverkusen) e le scivolose bucce di banana vivono in quarta (su tutte il Marsiglia di Tudor). Insomma, sfuggire al girone da incubo non sarà affatto semplice: giochiamo un po’ con speranze e timori indicando le migliori e le peggiori soluzioni.

MILAN (prima)

GIRONE SPERANZA: Lipsia, Shakhtar Donetsk, Maccabi Haifa

GIRONE INCUBO: Liverpool, Borussia Dortmund, Marsiglia

JUVE (seconda)

GIRONE SPERANZA: Eintracht Francoforte, Salisburgo, Viktoria Plzen

GIRONE INCUBO: Manchester City, Borussia Dortmund, Marsiglia

INTER (terza)

GIRONE SPERANZA: Ajax, Lipsia, Maccabi Haifa

GIRONE INCUBO: Bayern Monaco, Chelsea, Marsiglia

NAPOLI (terza)

GIRONE SPERANZA: Porto, Siviglia, Dinamo Zagabria

GIRONE INCUBO: Real Madrid, Liverpool, Marsiglia