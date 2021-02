Sorteggi ottavi Europa League LIVE: le avversarie di Milan e Roma

A Nyon vanno in scena i sorteggi degli ottavi di Europa League 2020/2021: Milan e Roma conosceranno le loro prossime avversarie

L’Europa League entra sempre più nel vivo e sempre meno squadre rimangono in corsa per alzare il trofeo a fine stagione. Il sorteggio degli ottavi di finale prenderà il via a partire dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 16 club che hanno superato i sedicesimi di finale.

Sorteggi ottavi Europa League LIVE:

Aggiornamenti a partire dalle ore 13.00

Le squadre qualificate agli ottavi di Europa League:

Ajax (OLA)

Arsenal (ING)

Dinamo Zagabria (CRO)

Dynamo Kiev (UCR)

Granada (SPA)

Manchester United (ING)

Milan (ITA)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Slavia Praga (CZE)

Tottenham (ING)

Villarreal (SPA)

Young Boys (SVI)

Regole per i sorteggi:

Non ci sono teste di serie. Non sono nemmeno previste protezioni territoriali o limitazioni geografiche: pertanto si potranno affrontare anche squadre della stesso Paese.

Ottavi di finale di Europa League: il calendario

Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 11 marzo 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 18 marzo 2021. Come avvenuto finora, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle ore 21