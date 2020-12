Le 55 Nazionali europee saranno suddivise in 10 gironi: sorteggio qualificazioni europee Mondiali 2022

In attesa di tuffarsi su Euro 2020 e successivamente di provare a vincere la Nations League, dopo essersi qualificata per la Final Four, l’Italia di Roberto Mancini conoscerà lunedì 7 dicembre 2020 i propri avversari nella strada verso i Mondiali del 2022 che si giocheranno in Qatar. Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022: le 55 Nazionali delle Federazioni europee saranno divise in 10 gironi e si contenderanno l’accesso alla fase finale.

DOVE E A CHE ORA SI SVOLGERÀ IL SORTEGGIO?

Il sorteggio per le Qualificazioni europee ai Mondiali 2020 è in programma lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 18.00 a Zurigo, in Svizzera.

Per la pandemia da Covid-19, non saranno presenti nella sede del sorteggio rappresentanti delle varie nazionali, ma solo due grandi ex giocatori, che si occuperanno materialmente dell’estrazione delle palline gialle dalle urne. Si tratta dell’italiano Daniele De Rossi e dell’olandese Rafael van der Vaart.

FASCE SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEE MONDIALI 2022

In vista del sorteggio delle Qualificazioni mondiali, le 55 Nazionali del Vecchio continente sono state suddivise in 6 fasce, composte in base al piazzamento delle stesse nel Ranking FIFA. L’Italia è in Fascia 1 in qualità di testa di serie.

FASCIA 1 (TESTE DI SERIE): ITALIA, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

FASCIA 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

FASCIA 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

FASCIA 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

FASCIA 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

FASCIA 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO?

Le 55 Nazionali che rappresentano le Federazioni europee saranno divise in 10 gruppi: 5 da 6 nazionali, 5 da 5 nazionali. Italia, Spagna, Francia e Belgio, le finaliste della Nations League impegnate in due date nel 2021, finiranno nei gruppi ‘ridotti’ di sole 5 squadre.

Si qualificano direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti, invece, bisognerà passare dai playoff, cui accederanno le 10 seconde e le 2 migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati.

DATE QUALIFICAZIONI EUROPEE MONDIALI 2022

Le partite delle Qualificazioni europee per i Mondiali 2022 si disputeranno nell’arco di 10 giornate più due turni di playoff. Questo il calendario delle date:

24-25 marzo 2021 (prima giornata)

27-28 marzo 2021 (seconda giornata)

30-31 marzo 2021 (terza giornata)

1-2 settembre 2021 (quarta giornata)

4-5 settembre 2021 (quinta giornata)

7-8 settembre 2021 (sesta giornata)

8-9 ottobre 2021 (settima giornata)

11-12 ottobre 2021 (ottava giornata)

11-13 novembre 2021 (nona giornata)

14-16 novembre 2021 (decima giornata)

24-25 marzo 2022 (playoff primo turno)

28-29 marzo 2922 (playoff secondo turno)

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio delle Qualificazioni europee per i Mondiali 2022 sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport24 (numero 200 del satellite e 481 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Le immagini del sorteggio saranno visibili anche in diretta streaming attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook.

In alternativa si potrà acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.