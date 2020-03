Il sorteggio di Roma-Barcellona nell’urna di Nyon – 16 marzo 2018 – VIDEO

Il 16 marzo 2018, durante i sorteggi per i quarti di Champions League, la Roma trova il Barcellona e darà vita di lì a poco ad un’impresa storica

Il 16 marzo 2018 a Nyon, vanno di scena i sorteggi per i quarti di finale di Champions League. Non è un turno fortunato per le due italiane rimaste, Roma e Juventus, che vengono accoppiate rispettivamente a Barcellona e Real Madrid. Se i bianconeri possono nutrire qualche flebile speranza di raggiungere le semifinali, per i giallorossi questa possibilità appare per tutti semplicemente inesistente.

La squadra di Eusebio Di Francesco, alla sua prima vera esperienza in campo internazionale da allenatore, sembra non avere i mezzi per contrastare la corazzata blaugrana. Molti singoli della rosa giallorossa, peraltro, non possono nemmeno vantare la giusta esperienza in campo europeo. In questi casi, però, è spesso il campo ad avere l’ultima parola e non certo le formazioni sulla carta o il palmarès delle squadre.

Ecco che quindi, nel doppio confronto di aprile, si realizza ciò che nessuno, quel 16 marzo, avrebbe potuto prevedere. Il Barcellona, come da pronostico, ipoteca il passaggio del turno al Camp Nou con un netto 4-1. Un risultato forse eccessivo per quanto osservato nell’arco dei 90′, con due autoreti fortuite in favore dei blaugrana. Nella gara di ritorno all’Olimpico, però, la Roma riesce nell’impresa di ribaltare il largo passivo dell’andata con una prestazione superba, fatta di intensità e convinzione straordinarie, dando vita ad una delle prove più esaltanti della storia giallorossa.

Il 3-0 del 10 aprile 2018 consente alla banda di Di Francesco di conquistare le semifinali dopo ben 34 anni. Messi e compagni vengono letteralmente annichiliti dalla straordinaria partita disputata dai padroni di casa. Apre le marcature Edin Dzeko al 6′. Raddoppia su rigore nella ripresa Capitan De Rossi e, all’82’, Kostas Manolas chiude definitivamente i conti su assist del turco Under.