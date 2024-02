Soulé incanta a Frosinone: la Premier osserva, la Juve riflette

Soulé non smette di stupire a Frosinone: la Juve pensa al rinnovo ma intanto dalla Premier, e non solo, osservano e segnano

Anche contro il Milan sono stati avvistati in tribuna emissari di Crystal Palace e Newcastle. Un interesse che potrebbe produrre presto offerte concrete nei confronti della Juve, che lo valuta almeno 40 milioni. Attenzione pure al Brentford, che in questi mesi l’ha fatto seguire in più occasioni. Senza dimenticare società francesi come Monaco e Nizza, che avevano inviato già in autunno i propri osservatori. Un monitoraggio destinato ad allargarsi se Soulé dovesse continuare a questi ritmi.

IPOTESI RINNOVO – Giuntoli e Manna da tempo hanno impostato con l’agente del classe 2003, Martin Guastadisegno, una bozza d’intesa per prolungare il contratto in caso di ritorno alla casa madre. Il giusto premio per il rendimento manifestato in quel di Frosinone, dove sta prendendo per mano la neopromossa gialloazzurra trascinandola verso la salvezza. Lo scrive Tuttosport.