Soulé non ci siamo, IRRITANTE e AVVILENTE non ripaga la fiducia di JURIC: le PAGELLE lo stroncano

Le pagelle di Matias Soulé, tra i peggiori in campo nella sconfitta della Roma in Europa League contro l’Elfsborg

Matias Soulé manca l’occasione: contro l’Elfsborg in Europa League Juric lo conferma nell’11 titolare, ma la prestazione dell’argentino non è di quelle che lascia il segno, anzi. Sul sintetico svedese non vede mai la porta e non offre uno spunto significativo ai compagni. Di seguito le sue pagelle sui giornali sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Altro giro, altra partita da dimenticare. Sbaglia tanto, non trova mai lo spazio per far male. A tratti è anche irritante».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Avvilito e avvilente. Si intestardisce nelle sterzate, nelle piroette, senza mai andare nel posto giusto. Non ci siamo proprio: si è perso».

TUTTOSPORT 5 – «Spreca una ripartenza, va al tiro tre volte nel primo tempo senza trovare lo specchio. Uno dei cinque confermati dalla partita con il Venezia, non ripaga la fiducia di Juric che gli dà le chiavi della squadra».