Souloukou, l'ex CEO della Roma vola in Inghilterra: pronta una nuova avventura con quella big di Premier League - Calcio News 24

Souloukou, ex CEO della Roma dopo l’ultima contestazione, è pronta a lavorare in quella squadra di Premier League. Ecco la situazione

Lina Souloukou è pronta ad una nuova avventura. L’ex CEO della Roma, dopo l’addio abbastanza contestato visto l’esonero di Daniele De Rossi, non si è presa l’anno sabbatico: bensì si appresta ad un nuovo periodo di riscatto, in particolar modo in Premier League.

Infatti la dirigente ex giallorossa lavorerà per il Nottingham Forest. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de Il Messaggero, la squadra inglese si affiderà su di lei.