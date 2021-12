Paulo Sousa fa sul serio: pronto a pagare per liberarsi dalla Polonia

Il tecnico portoghese Paulo Sousa starebbe pensando di pagare la multa per la rescissione con la Polonia

Paulo Sousa fa sul serio. Il Ct della Polonia è pronto a rescindere il suo contratto con la Nazionale biancorossa e pagare di tasca propria la multa che gli verrebbe inflitta causa rottura anticipata del contratto.

I dirigenti del Flamengo sarebbero in arrivo in Portogallo per incontrare il tecnico, con la speranza di poterlo annunciare già nella giornata di domani e programmare anche il mercato in entrata. A riferirlo è globoesporte.