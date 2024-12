Southampton-Liverpool, la scelta di Slot su Chiesa

Sono state diramate le formazioni ufficiali Southampton-Liverpool, gara valevole per i quarti di finale di Carabao

C’era tanta attesa per capire se sarebbe sceso in campo Federico Chiesa, ex attaccante della Juventus ora al Liverpool, nel match di Carabao Cup con il Southampton. Ecco la scelta di Arne Slot a riguardo:

SOUTHAMPTON (3-5-2): Ramsdale; Hartwood-Bellis, Bednarek, Wood; Bree, Downes, Ugochukwu, M.Fernandes, Manning; Dibling, Archer. A disposizione: Lumley, Edwards, Sugawara, Lallana, Fraser, Amo-Ameyaw, Kamaldeen, Brererton Diaz, Onuachu. Allenatore: Rusk.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Endo, J.Gomez; Nyoni, Morton, Mac Allister; Elliott, Nunez, Gakpo. A disposizione: Jaros, Chiesa, Jota, Tsimikas, McConnell, Nallo, Ngumoha, Danns, Norris. Allenatore: Slot.