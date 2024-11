Southgate, quale futuro per l’ex ct inglese? «Non limiterò le mie scelte al mondo del calcio»

Le parole di Gareth Southgate, ex Ct dell’Inghilterra, sul suo futuro: «Mi sto prendendo tempo per decidere, non mi limiterò al calcio»

Gareth Southgate, dopo l’addio alla nazionale inglese, si sta prendendo del tempo per decidere il prossimo passo della sua carriera che, come scrive l’ex Ct su Linkedin, potrebbe non essere per forza nel calcio. Di seguito le sue parole.

«Sono ad un crocevia della mia carriera. Dopo otto anni di lavoro in uno dei ruoli di più alto profilo nel calcio mondiale, mi sto prendendo consapevolmente del tempo per riflettere su ciò che ho vissuto, pensando profondamente a ciò che verrà dopo. Non limiterò le mie scelte future a restare nel mondo del calcio come allenatore. Sto seguendo il consiglio che darei a qualsiasi giovane, senza una chiara visione di carriera. Continua a imparare, costruisci o esplora la tua rete, cerca esperienze di vita diverse e, quando decidi cosa fare dopo, non ci sarà giusto o sbagliato»