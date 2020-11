Spagna, le convocazioni di Luis Enrique: torna Morata

Morata convocato dal Ct della Spagna Luis Enrique. Nella lista anche Fabian Ruiz per le gare con Olanda, Germania e Svizzera

Alvaro Morata torna in Nazionale. L’ottimo momento con la Juventus vale la convocazione nella Spagna per l’ex Atletico Madrid per l’amichevole contro l’Olanda e le gare di Nations League con Germania e Svizzera. A rappresentare la Serie A nella lista del Ct Luis Enrique c’è anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

La lista completa:

Portieri: de Gea, Kepa, Unai Simon

Difensori: Sergio Ramos, Pau Torres, Gayà, Reguilon, Jesus Navas, Sergi Roberto, Eric García, Inigo Martinez

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Canales, Koke, Marcos Llorente

Attaccanti: Morata, Gerard Moreno, Oyarzabal, Ansu Fati, Ferran Torres, Dani Olmo, Adama Traore