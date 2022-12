Spagna Giappone, il creatore di Holly e Benji: «Nacquero così. E nella vita reale...»

Spagna Giappone, il creatore di Holly e Benji ha parlato in vista del match di Qatar 2022 di questa sera: le sue dichiarazioni

Yoichi Takahashi, creatore di Holly e Benji, ha parlato ai microfoni di As nel giorno di Spagna-Giappone.

LE PAROLE – «Holly Hutton? L’idea era quello di trasferirlo in Spagna, dovevamo decidere se al Real Madrid o al Barcellona. In quel periodo si tenevano i Mondiali del 1998 in Francia e la nazionale giapponese giocava nel sud. Gli hotel francesi erano pieni e io rimasi a Barcellona. Sono andato in giro e ho visto il Camp Nou e lì ho deciso che doveva essere lo stadio in cui Tsubasa doveva giocare. Inoltre il suo stile di gioco era più simile a quello del Barça. Oliver Hutton nella vita reale? 15 anni fa avrei detto Iniesta, ora Pedri e Gavi potrebbero esserlo».