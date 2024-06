Spagna Italia, GIALLO PESANTISSIMO: era diffidato, salterà l’ultima partita

Durante la sfida tra Spagna e Italia, un cartellino giallo è stato più pesante del solito: ecco la motivazione

Per via dell’ammonizione ricevuta per proteste, il centrocampista della Spagna Rodri non giocherà l’ultima gara della fase a gironi degli Europei contro l’Albania dato che era tra i diffidati.

Ricordiamo che ad Euro2024 con un solo giallo entri automaticamente già in diffida mentre col secondo sei costretto a saltare la giornata successiva della fase a gruppi. De La Fuente dovrà dunque trovare una soluzione per sostituire il regista del Manchester City.