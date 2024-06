Spagna-Italia, è azzurro tenebra: lezioni di calcio delle furie rosse, solo Donnarumma evita il disastro

Prova da incubo dell’Italia, dominata dalla Spagna per 90′: soltanto una grande prova di Donnarumma evita un risultato ancora peggiore

L’Italia si risveglia con i postumi della brutta sconfitta di ieri sera contro la Spagna. Le furie rosse hanno dominato la squadra di Spalletti e per 90 e più minuti hanno dato una lezione calcistica agli Azzurri. Finisce solo 1-0 con l’autorete sfortunata di Calafiori, ma la sensazione è che solo un ottimo Donnarumma (e la fortuna, come sulla traversa di Nico Williams) ha evitato un passivo ancora peggiore.

I dati a fine partita, riportati da Sofascore, raccontano un dominio spagnolo: 57-43 il possesso palla, 1.89-0.18 gli expected goals, 20-4 i tiri totali e 9-1 quelli in porta. Lunedì gli Azzurri scendono di nuovo in campo contro la Croazia: la qualificazione è ad un passo, basterà almeno un pareggio per arrivare secondi, ma a Lipsia servirà ritrovare la sicurezza che ieri non si è vista.