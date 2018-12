Spal-Empoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Empoli, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti qui su Calcionews24 per il primo anticipo di questa 14° giornata di SerieA, che vedrà affrontarsi la Spal di Leonardo Semplici e il nuovo Empoli di Beppe Iachini. Una vera e propria sfida salvezza, con le squadre rispettivamente a 13 e 12 punti, con la soglia retrocessione ferma ad oggi agli 11 punti del Bologna terzultimo. Alla fine entrambi gli allenatori hanno rispettato le previsioni della vigilia cambiando di poco o niente le formazioni della scorsa giornata. In particolare, Semplici sostituisce il solo Bonifazi con il rientrante Vicari. Per il resto solito undici, con Petagna e Antenucci davanti, Lazzari e Fares sulla fasce e a centrocampo Schiattarella, Kurtic e Missiroli. Iachini allo stesso modo conferma la formazione che ha vinto contro l’Atalanta: ancora La Gumina al posto di Zajc a far compagnia a Caputo. Traoré ancora titolare al fianco di Krunjc e Bennacer, con Di Lorenzo e Pasqual esterni. In porta Provedel, protetto da Veseli, Silvestre e Maietta. Appuntamento alle 15 per la diretta testuale

Spal-Empoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Spal-Empoli: formazioni ufficiali

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Djourou, Dickmann, Bonifazi, Vitale, Viviani, Simic, Valdifiori, Valoti, Costa, Everton Luiz, Moncini, Floccari, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Caputo, La Gumina. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Djourou, Dickmann, Bonifazi, Vitale, Viviani, Simic, Valdifiori, Valoti, Costa, Everton Luiz, Moncini, Floccari, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici

Spal-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Poche novità per i due allenatori rispetto alle partite della scorsa giornata. LeonardoSemplici sembra orientato a riproporre gli stessi 11 della sfida con la Juventus, con l’unica eccezione di Vicari che riprende il posto in difesa a discapito del giovane Bonifazi. Davanti sicuro del posto Antenucci, con Petagna favorito su Paloschi per completare il reparto. La rivoluzione di Iachini continua, e ancora una volta a farne le spese è Zajc: LaGumina dovrebbe accompagnare Caputo dopo il gol contro l’Atalanta. Dietro confermati gli stessi 11 della vittoria contro i bergamaschi, ancora titolare la giovane stellina Traoré.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Djourou, Dickmann, Bonifazi, Vitale, Viviani, Simic, Valdifiori, Valoti, Costa, Everton Luiz, Moncini, Floccari, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo. A disposizione: Terracciano, Fulignati, Brighi, Antonelli, Untersee, Capezzi, Marcjanik, Acquah, Rasmussen, Mraz, Ucan, Mchedlidze, Zajc. Allenatore: Giuseppe Iachini

Spal-Empoli: i precedenti del match

Nessun precedente tra le due formazioni in Serie A, sarà il primo incontro nel massimo campionato tra Spal ed Empoli. Gli unici precedenti risalgono a più di 60 anni fa, in Serie B, con gli estensi in netto vantaggio con 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. L’anno scorso però, Iachini e Semplici si sono scontrati quando il tecnico dei toscani guidava il Sassuolo, nel girone di ritorno, con un 1-1 finale.

Spal-Empoli: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni il direttore di gara assegnato alla sfida del Paolo Mazza. Il fischietto di Bergamo torna ad arbitrare dopo il big match Milan–Juventus e le polemiche per la mancata espulsione di Benatia e la squalifica di Higuain. Europeo dal 2011, Mazzoleni non ha ancora arbitrato la Spal quest’anno, mentre l’anno scorso era stato designato nel pareggio degli estensi contro il Crotone. Al contrario, ha già arbitrato l’Empoli, precisamente nella sconfitta interna contro la Roma. Gli assistenti saranno Tonolini e Paganesi, con Pairetto quartouomo. Al Var Manganiello e Mondin.

Spal-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Spal-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.