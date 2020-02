SPAL Juve, si va verso il tridente. Ma Higuain resta in dubbio

SPAL Juve, si avvicina un match importante per i bianconeri. Idea tridente, ma Higuain resta ancora in dubbio

Si verso il tridente. Si avvicina la Champions League e Maurizio Sarri vuole assolutamente studiare le contromosse per poter schierare la miglior formazione possibile contro il Lione.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico bianconero proverà il tridente con la SPAL, anche se al momento Higuain rimane in dubbio. Pronto Cuadrado, sulla corsia destra può fare la differenza in qualsiasi momento.