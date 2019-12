Spal, Mattioli: «Dobbiamo migliorare volontà e testa ma la squadra c’è»

Il Presidente della Spal Mattioli ha fiducia nella squadra anche se bacchetta l’aver perso troppe occasioni: «L’importante è crederci»

La Spal esce a testa alta da San Siro ma non porta punti a casa. Il Presidente Mattioli parla del momento difficile, come riporta lospallino.com: «In questa prima parte del campionato abbiamo buttato via tante possibilità. Il gruppo e la squadra ci sono ma non abbiamo sfruttato le partite da dentro o fuori».

«L’importante è crederci, avere la volontà e la grinta. Non c’è alternativa, è tutto nelle loro mani, perchè il valore c’è e lo devono dimostrare. I giocatori ci sono ma sono la volontà e la testa che vanno in campo e su questo dobbiamo migliorare».