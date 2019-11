Spal, Missiroli: «La gara contro il Genoa può dare la svolta»

Francesco Missiroli ha parlato in conferenza stampa della difficile stagione vissuta dalla SPAL e del prossimo impegno di campionato

STAGIONE – «La cosa principale sono i risultati che non arrivano e ci tolgono qualche certezza. Questo non deve succedere. La nostra forza deve essere il gruppo e le idee del mister, in cui noi crediamo»

GENOA – «Sarà sicuramente una gara importante. Abbiamo fallito due scontri diretti in casa. Ma non si tratta di una gara da dentro o fuori, il campionato è ancora lungo. e non ci dobbiamo rilassare. Certamente ci può dare lo slancio giusto per proseguire»

DI FRANCESCO – «Se ci è mancato? Molto. Sarà un’arma in più in questo prosieguo di stagione, sperando di ritrovare anche Fares e D’Alessandro. Siamo stati davvero sfortunati sotto l’aspetto degli infortuni»