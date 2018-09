In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo, il tecnico della Spal, Leonardo Semplici ha parlato dei neroverdi e della sconfitta contro la Fiorentina

La Spal domani affronterà il Sassuolo nella sesta giornata di Serie A per cercare di conquistare la quarta vittoria in campionato. La squadra ferrarese, difatti, ha già conquistato 9 punti dopo 5 giornate, ma domani contro il Sassuolo, terzo in classifica non sarà facile. Il tecnico dei biancazzurri, Leonardo Semplici, ha parlato oggi nel corso della conferenza stampa della vigilia affermando: «I neroverdi hanno un organico importante e stanno stanno disputando un ottimo campionato, ma indipendentemente dagli avversari noi vogliamo tornare ad essere la Spal vista durante e prime giornate».

L’allenatore della formazione emiliana ha, poi, spiegato tornando sulla sconfitta rimediata in trasferta contro la Fiorentina: «Durante la scorsa giornata, contro un avversario di valore, ci siamo presi un turno di riposo, ma prima dei Viola abbiamo disputato quattro partite nel modo giusto, da squadra aggressiva e propositiva. Dobbiamo fare tesoro di quanto successo contro i toscani già domani contro il Sassuolo».

Infine Semplici ha concluso: «La voglia di rialzarsi dovrà essere la dote principale per ritrovare noi stessi e riproporre quanto visto durante l’inizio di questa stagione. Formazione? Non credo di effettuare molti cambi, ho tutti a disposizione, tranne Viviani che ha ricominciato ad allenarsi ma avrà ancora bisogno di tempo».