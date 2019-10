Spal, Semplici: «Torno arrabbiato. Alcuni episodi dubbi»

Il tecnico della Spal Semplici commenta con rabbia la sconfitta incassata a San Siro contro il Milan

Leonardo Semplici ha analizzato la prestazione della Spal in casa del Milan: «Torno a casa arrabbiato, anche se il Milan ha meritato di vincere la partita. Però vorrei vedere alcune situazioni dubbie, dal gol al secondo giallo per Bennacer che non è stato segnalato da nessuno».

«La Spal interessa meno, però anche noi lavoriamo e cerchiamo di fare il nostro. Abbiamo disputato una buona gara e dobbiamo migliorare. In tre anni non ho mai giudicato gli arbitraggi, però…», ha concluso con vena polemica il tecnico ferrarese ai microfoni di Sky Sport.