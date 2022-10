SPAL, Tacopina duro su Branca: «Un atto vile di un vigliacco» – VIDEO

Joe Tacopina, presidente della SPAL, accusa Branca per il pestone rifilato ad Esposito a terra durante Cittadella-Spal

Nella partita di esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della SPAL, la scena la prende il bruttissimo gesto di Simone Branca, giocatore della Cittadella, che ha colpito Salvatore Esposito alla testa, quando quest’ultimo era a terra. Un gesto che ha scatenato la dura reazione del presidente degli spallini, Joe Tacopina, che ha parlato così a ItaSportPress.

#Cittadella kaptanı Simone Branca, #SPAL oyuncusu Salvatore Esposito ile girdiği ikili mücadelede önce rakibini düşürüyor, sonra yerde yatarken gidip kramponuyla kafasına basıyor.



🔴 Kırmızı kart gördü ancak Branca'ya büyük tepki yağıyor…

«Il suo non è stato solo un fallo. Nel calcio succede di commetterne, anche falli brutti ma questo è un vero crimine. Un atto vile di un vigliacco di nome Simone Branca che ha calpestato la testa di Salvatore con la sua scarpa da calcio quando il mio calciatore era a terra a faccia in giù. Questa è una chiara intenzione di far male! Questo non è calcio ma è un fallo da delinquente di strada.

Questo episodio così brutto sta attirando l’attenzione internazionale dei media ed è molto negativo per il nostro calcio. Il calcio italiano non può più permettersi episodi del genere che danneggiano l’immagine a livello internazionale. Nei miei 13 anni nel calcio italiano ne ho viste tante ma non ho mai osservato nulla di così spregevole come questo fallo. Branca è un codardo che ha cercato di ferire gravemente un giocatore indifeso. La Lega e le massime cariche del governo del calcio italiano dovrebbero intervenire a riguardo».