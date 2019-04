Luciano Spalletti è furioso ai microfoni di Sky e si scaglia nuovamente contro Icardi: «Bisogna avere credibilità all’interno di uno spogliatoio»

Nel post partita Luciano Spalletti si presenta ai microfoni di Sky ed è furente. Il tecnico toscano si scaglia nuovamente contro Mauro Icardi: «Oggi lui deve stare fuori, devono giocare gli altri per come si è comportato. Poteva giocare anche un tempo, ma è giusto che in campo vadano gli altri. All’interno di un gruppo bisogna avere credibilità». Il tecnico toscano ha poi aggiunto: «Sono pochi i calciatori che fanno la differenza a questo livello, sono Cristiano e Messi. Se si comporta come si è comportato nell’ultimo momento torna in gruppo e vediamo. Genoa? L’ho già detto, solo per questa».

Sempre su Icardi, Spalletti ha aggiunto: «Da quanto tempo l’Inter non andava in Champions? Sei anni! E Icardi c’era sempre..Quante partite abbiamo perso con Icardi? E io devo stare qua a giustificare perché non l’ho convocato? Un calciatore che non vuole indossare la maglia dell’Inter! La cosa che conta in un giocatore è la disciplina, è la disciplina che fa la differenza nei giocatori. Io l’ho sempre detto: difendiamo l’Inter perché gli fanno delle cose a questo club che non merita. Io nello spogliatoio entro facile».

Infine, Spalletti ha chiosato: «La mediazione per fargli mettere la maglia è una cosa per gli sportivi interisti è una cosa umiliante. Valutate voi cosa vuol dire trattare per mettere la maglia dell’Inter. Cosa faccio, mando venti mail per dire se si è convocati o no? Io ho bisogno di far giocare gli altri, poi lui rientra in gruppo e se continua a comportarsi come ha fatto sin qui…»