Spalletti CHIARISCE: «L'Italia è sempre stata in partita contro la Croazia. Su Bastoni, Dimarco e Fagioli...»

Le parole ai microfoni di SKY SPORT dell’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti in vista della sfida contro la Svizzera

«Il goal di Zaccagni è venuto perché qualcosa è già successo. Noi sempre stati in partita. Dopo quella gara, rivederli dentro quello shanghai umano è qualcosa che rimane addosso. Sono convinto di poter rivedere cose belle domani. Bastoni e Di Marco? Bastoni deve essere valutato. Oggi ha fatto un po’ di allenamento e questo ci ha già fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco non è recuperabile, è out. La squadra giocherà con un qualcosa che assomiglia ad una difesa a 4, dovremo essere più offensivi rispetto a quanto visto, mentre a Fagioli bisogna solo dargli spazio. La Svizzera ha un blocco squadra unitissimo, anche se riparti è difficile trovarli lunghi tra i reparti. Hanno la modernità di stare addosso con la linea difensiva, non difendono la porta, leggono sempre la porta, la palla che noi stiamo gestendo. A volte c’è possibilità di andare dietro la linea, perché staranno sempre alti. Se non sei pronto nella loro aggressione diventa difficile ragionare. Dobbiamo migliorare, i primi minuti dei secondi tempi non mi sono piaciuti perché abbiamo fatto qualcosa al di sotto delle nostre possibilità. Servirà l’equilibrio del secondo tempo con la Croazia».