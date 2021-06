Allenatore Spezia: Italiano ha deciso! Ecco dove allenerà la prossima stagione

Vincenzo Italiano ha comunicato la sua decisione allo Spezia: come cambia il futuro di chi lo cercava, soprattutto la Sampdoria

Vincenzo Italiano ha deciso di rinnovare il contratto con lo Spezia e guidare la panchina aquilotta anche nel corso della prossima stagione, dopo la salvezza conquistata in anticipo alla prima storica esperienza in Serie A.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Come riportato da Sky Sport, il tecnico ha sciolto oggi le riserve. Cambia allora il futuro della Sampdoria: ora in pole per la panchina blucerchiata c’è Alessio Dionisi dell’Empoli.