Spezia, è Wisniewski l’erede di Kiwior, Antonelli: «contenti dovesse succedere»

Antonelli, ds dello Venezia, ammette l’interesse per Wisniewski dello Spezia per il post-Kiwior: «É un ragazzo che sta facendo bene»

Lo Spezia esce allo scoperto sul successore di Kiwior per la difesa. Il ds del Venezia Antonelli, in conferenza stampa, ha confermato l’interesse per Wisniewski. Di seguito le sue parole.

«É un ragazzo che sta facendo bene, se dovesse succedere siamo contenti per lui perché questo è il Venezia e per gli investimenti fatti è anche giusto monetizzare qualcosa. Dobbiamo cercare di fare le cose nel modo giusto e con equilibrio economico. Sono stati fatti investimenti importanti, con un centro sportivo che sta andando avanti e una categoria da salvare. Comunque se andasse in porto sarebbe qualcosa di effettivo da giugno»