Spezia, Maggiore: «Siamo in crescita, con questo spirito ci salveremo»

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha analizzato la stagione della formazione ligure: le sue parole

Giulio Maggiore, ai microfoni di Goal, ha parlato così della stagione dello Spezia.

SPEZIA – «Siamo una squadra in costante crescita. Siamo partiti con qualche difficoltà dovute ai molti cambiamenti estivi. Siamo arrivati dove siamo oggi, crescendo piano piano ma tutti insieme. L’ultimo periodo è stato fantastico: abbiamo ottenuto tre vittorie di fila che non erano mai state fatte prima. Siamo molto soddisfatti ma la stagione è lunga. C’è ancora da lavorare e migliorare, ma definirei questa stagione come quella della crescita costante».

THIAGO MOTTA – «E’ un pò differente dagli altri allenatori perché non ha un modulo preferito. Lui crede che i giocatori possano interpretare diversi ruoli in base al tipo di partita che affrontiamo. Vuole che la squadra giochi sempre a calcio partendo dal portiere e io mi trovo molto bene in questo sistema. Gli ultimi mesi sono stati soddisfacenti e positivi».

SALVEZZA – «La strada è lunga e ci sono ancora molte partite. La Serie A è un campionato dove può cambiare tutto da un momento all’altro. Se resteremo concentrati, continuando a giocare con questo spirito possiamo avvicinarci alla salvezza, ma dobbiamo continuare così».