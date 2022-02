Spezia, Pecini: «Qui l’ambiente giusto per i giovani. Paratici? Un mostro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Pecini, Chief Football Operations Officer dello Spezia, ha parlato ai microfoni di The Athletic.

SPEZIA – «Abbiamo provato a costruire un gruppo con un po’ di esperienza in Serie A. Poi abbiamo aggiunto i giovani giocatori che hanno bisogno di tempo per crescere. Ma pensiamo anche di poter essere l’ambiente giusto per crescere nel miglior modo possibile. Hanno già avuto modo di giocare perché a inizio stagione abbiamo avuto molti infortuni e casi di COVID. Lavoriamo su due diverse aree all’interno della regione. Il Genoa è il migliore dal punto di vista del settore giovanile. Noi ingaggiano giocatori nella parte occidentale e abbiamo una buona area per ingaggiare giocatori nella parte orientale. Storicamente lo Spezia ha prodotto giocatori in passato. Hanno venduto giocatori per i settori giovanili di Inter e Juventus. Hanno fatto un buon lavoro, ma penso che ci sia anche spazio per migliorare».

PARATICI – «Fabio è un mostro. Siamo cresciuti insieme. Ho iniziato a fare questo lavoro forse un anno prima di lui. Era alla Samp quando io ero ancora al Tottenham. Ho venduto Reto Ziegler dal Tottenham alla Samp. Tre mesi dopo aver lasciato il Tottenham sono passato alla Samp. A quel tempo eravamo insieme tutti i giorni. E’ un mio grande amico».