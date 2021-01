Spezia, inversione di marcia: tra il campo e la preoccupazione COVID

Lo Spezia ha dimostrato di non temere nessuno e di continuare a macinare il suo gioco: alla ripresa incontra il Verona

Lo Spezia deve invertire la rotta dopo gli ultimi risultati: nelle ultime 4 gare è arrivato un solo punto grazie al pareggio contro il Bologna. Brucia ancora la sconfitta per 4-1 nello scontro diretto con il Crotone ma Italiano ha le armi per rimettere in piedi la squadra già contro il Verona. Le ultime dal “Comunale” però destano un po’ di preoccupazione. Ecco il comunicato.