Spezia Sassuolo, i convocati di De Zerbi: c’è Scamacca, out Boga

Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro lo Spezia alle 12.30.

Rientra Peluso dopo la squalifica. Assenti per infortunio Rogerio, Magnanelli e Romagna, out causa positività al Covid Boga out anche Marlon vicino al Fulham. Prima per Scamacca.

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

13 Federico PELUSO

17 Mert MÜLDÜR

21 Vlad CHIRICHES

22 Jeremy TOLJAN

31 Gian Marco FERRARI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

10 Filip DJURICIC

14 Pedro OBIANG

23 Junior TRAORE

44 Andrea GHION

68 Mehdi BOURABIA

73 Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI

9 Francesco CAPUTO

16 Federico RICCI

25 Domenico BERARDI

27 Lukas HARASLIN

92 Gregoire DEFREL

99 Gianluca SCAMACCA