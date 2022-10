Spezia, scotta la panchina di Gotti

La posizione di Luca Gotti sulla panchina dello Spezia non è stabile: decisive le partite da qui alla sosta per i mondiali

La posizione di Luca Gotti come tecnico dello Spezia non è più così salda. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la dirigenza dei liguri non è particolarmente soddisfatta e da qui alla sosta vogliono vedere dei risultati.

Decisive per lui le partite da qui alla sosta per i mondiali con la Fiorentina, poi Milan, Udinese e Verona. In caso di assenza di punti, il tecnico sarebbe a rischio esonero.