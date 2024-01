Spezia, Paganini contro la proprietà: «Dalla A alla C in tre anni»

Spezia, le parole del giornalista Paolo Paganini contro la proprietà americana: «Se ne devono andare per rispetto ai tifosi»

Ennesima sconfitta per lo Spezia, che perde in casa contro la Cremonese e scivola all’ultimo posto in Serie B, a pari punti con la Feralpisalò. Un crollo per la squadra ligure che dalla Serie A della scorsa stagione rischia di scivolare in Serie C. Il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha commentato la situazione della squadra con un tweet molto duro contro la proprietà americana di Robert Platek. Di seguito le sue parole.

«In 3 anni la proprietà americana e la dirigenza da loro scelta ha portato lo Spezia dalla serie A all’orlo della serie C. Dignità e coerenza impongono una sola riflessione: abbiamo fallito e ce ne andiamo. È una questione di rispetto».