Spezia, Gazzoli dopo il derby: «Errore sul gol annullato»

Andrea Gazzoli, CEO dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del Club dopo gli episodi successi nel derby contro la Sampdoria

Andrea Gazzoli, CEO dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del Club dopo gli episodi successi nel derby contro la Sampdoria. Le sue parole:

ANALISI – «Ci sono dei canali ufficiali dove poter prendere posizione, ci siamo confrontati a fine gara con tutta la squadra arbitrale, perché secondo noi era corretto confrontarci con loro sui due episodi che hanno condizionato il risultato. La nostra opinione è che, soprattutto sul secondo gol, ci sia stato un errore. Il livello dell’arbitro di oggi era molto alto e ci era sembrato che la scelta sua di lasciar correre fosse giusta e le immagini poi l’hanno dimostrato. Ci ha lasciato l’amaro in bocca il fatto che sia stato richiamato dal Var, dato che non c’era il motivo per farlo»