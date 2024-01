Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: da Djuric a Pafundi

Calciomercato: le “trattative che scottano” per La Gazzetta dello Sport: da Djuric al prestito in Svizzera di Pafundi

Mentre siamo entrati nell’ultima settimana del calciomercato di gennaio proseguono le “trattative che scottano” de La Gazzetta dello Sport. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

DJURIC AL MONZA – «Milan Djuric continua a essere un obiettivo del Monza che vuole inserire un altro centravanti. Trattativa in corso con il Verona per prenderlo a titolo definitivo: andrà a scadenza nel 2025».

AMIAN AL NANTES – «Svolta decisiva, ma verso la Francia. il difensore dello Spezia Kelvin Amian sembra aver deciso di tornare in francia e sta per firmare con il Nantes, che lo ha inseguito a lungo, stappandolo al Bologna».

CISTANA AL CAGLIARI – «Il Cagliari, da tempo alla ricerca di un difensore affidabile, sta puntando su Andrea Cistana del Brescia. Sull’esperto giocatore, da tempo, si sono mosse anche alcune formazioni di Serie B».

DAWIDOWICZ ALL’ATALANTA – «È il polacco Pawel Dawidowicz la nuova idea dell’Atalanta per rinforzare la sua difesa. Dopo aver preso Hien, infatti, la formazione guidata da Gasperini punta ancora sul Verona per completare il reparto».

ZERBIN AL MONZA – «Doppio acquisto in chiusura per il Monza. Sono previste oggi le visite mediche di Alessio Zerbin e Matija Popovic. Il primo arriva in prestito dal Napoli fino a giugno, il secondo (svincolato) firma fino a fine stagione».

RAFA SILVA ALLA LAZIO – «La Lazio ha puntato l’attaccante per giugno, quando si svincolerà, ma sta provando ad anticipare l’operazione in questa sessione. La richiesta del Benfica è di 10 milioni. Si sta provando a farla scendere».

PAFUNDI AL LOSANNA – «Ultimi dettagli. Ieri Simone Pafundi è arrivato a Losanna e oggi si sottoporrà alle visite mediche. Restano soltanto le ultime formalità burocratiche per il suo passaggio in prestito al club svizzero»

MUSA AL BOLOGNA – «L’agente di Petar Musa è a Lisbona per verificare la possibilità di un trasferimento in tempi brevi del centravanti croato del Benfica. A interessarsi al giocatore c’è il Bologna, ma lo segue pure il Genoa»