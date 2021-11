Spezia, Thiago Motta: «Grande prestazione, Sala merita questa gioia»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la vittoria della squadra ligure con il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Thiago Motta ha parlato dopo Spezia-Torino.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo fatto una grandissima prestazione oggi. E’ una vittoria importante per noi. Sono sempre positivo, voglio ringraziare i tifosi per lo striscione. I miei ragazzi si meritano un successo come questo. Sono contento per Sala, è sempre disponibile e ha fatto una bella partita oltre che un bel gol contro il Toro. Importante non aver preso gol ma soprattutto aver portato a casa i tre punti. Adesso dobbiamo riposare e poi tra qualche giorno penseremo una partita per volta».