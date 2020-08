Spinelli: «Ho iscritto il Livorno in Serie C. Nessuna trattativa in corso per la cessione»

Aldo Spinelli, proprietario del Livorno, ha parlato ai microfoni di Telecentro sul futuro del club toscano

Aldo Spinelli, patron del Livorno, ha parlato all’emittente tv toscana Telecentro sul futuro del club toscano. Ecco le sue parole:

CESSIONE DEL CLUB – «A me non risulta niente circa la cessione, non ho nessuna trattativa in corso: quel Fernandez è scomparso, poi riapparso, ma adesso non voglio neppure più parlare, parleranno solo gli avvocati. Finché non si vede in banca qualcuno che possa garantire quello che garantiamo noi, non prendiamo in considerazione niente. Abbiamo dato mandato, ma non abbiamo più niente da dire: adesso vogliamo solo versamenti o garanzia, niente di più».

ISCRIZIONE IN SERIE C – «Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza il Livorno, iscrivendolo al campionato di C senza aspettare il 24 agosto che era l’ultimo giorno utile, abbiamo garantito il futuro, cosa che nessuno ha fatto».