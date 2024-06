Stadi Euro 2024: gli impianti e le città che ospitano le gare

Dall’Olympiastadion di Berlino al Volksparkstadion di Amburgo: tutti gli impianti di gioco degli Europei: Stadi Euro 2024

Le 51 gare degli Europei 2024 si disputano in 10 stadi tedeschi di fama mondiale, appartenenti ad altrettante città. Stadi Euro 2024: dall’Olympiastadion di Berlino al Volksparkstadion di Amburgo, andiamo a scoprire gli impianti che ospitano le partite del torneo continentale.

STADI EURO 2024 E PARTITE OSPITATE

OLYMPIASTADION (BERLINO)

Anno di costruzione: 1936 (riconfigurato nel 1974, rinnovato nel 2004)

Spettatori: 74.245

Squadre: Hertha Berlino, Union Berlino

Cenni storici: Inaugurato da Adolf Hitler per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 1936, nel Dopoguerra divenne parte dell’Olympiapark Berlin. Dopo il restyling del 1974, in occasione dei Mondiali in Germania Occidentale, è stato rinnovato nel 2004 per i Mondiali del 2006. Ha ospitato tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985 e diverse partite di alto profilo a livello europeo e internazionale. È l’impianto più capiente di Euro 2024.

Eventi ospitati: Olimpiadi 1936, Coppa del Mondo FIFA maschile 1974 (Fase a gironi), Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, quarti di finale e finale), Coppa del Mondo FIFA femminile 2011 (Fase a gironi), Finale Champions League 2015.

Partite Euro 2024 ospitate:

Sabato 15 giugno, ore 18.00, Spagna-Croazia 3-0 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Venerdì 21 giugno, ore 18.00, Polonia-Austria (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Martedì 25 giugno, ore 18.00, Olanda-Austria (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Sabato 29 giugno, ore 18.00, 2A-2B (Ottavi di finale)

(Ottavi di finale) Sabato 6 luglio, ore 21.00, V43-V44 (Quarti di finale)

(Quarti di finale) Domenica 14 luglio, ore 21.00, V49-V50 (Finale)

ALLIANZ ARENA (MONACO DI BAVIERA)

Anno di costruzione: 2005

Spettatori: 70.000 (per gare internazionali)

Squadra: Bayern Monaco

Cenni storici: Costruita dai due club rivali di Monaco, il Bayern Monaco e il Monaco 1860, la Munich Football Arena, diventata Allianz Arena per ragioni di sponsorizzazione, è stata aperta nel 2005, ma poi il Bayern ha acquisito la piena proprietà dello stadio.

Eventi ospitati: Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, ottavi di finale, finale 3°-4° posto), Finale Champions League 2012, Euro 2020 (Fase a gironi, quarti di finale), Finale Champions League femminile 2022.

Partite Euro 2024 ospitate:

Venerdì 14 giugno, ore 21.00, Germania-Scozia 5-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Lunedì 17 giugno, ore 15.00, Romania-Ucraina 3-0 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Giovedì 20 giugno, ore 15.00, Slovenia-Serbia 1-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Martedì 25 giugno, ore 21.00, Danimarca-Serbia (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Martedì 2 luglio, ore 18.00, 1E-3A/B/C/D (Ottavi di finale)

(Ottavi di finale) Martedì 9 luglio, ore 21.00, V45-V46 (Semifinale)

WESTFALEN STADION – SIGNAL IDUNA PARK (DORTMUND)

Anno di costruzione: 1974

Spettatori: 66.099 (per gare internazionali)

Squadra: Borussia Dortmund

Cenni storici: Celebre per il leggendario “Muro giallo”, il Westfalen Stadion-Signal Iduna Park è uno dei più grandi impianti di Euro 2024 e ha ospitato diverse partite dei Mondiali e delle competizioni europee, tra cui la finale di Coppa UEFA 2001 fra Liverpool e Alavés.

Eventi ospitati: Coppa del Mondo FIFA maschile 1974 (Fase a gironi, secondo turno), Finale Coppa UEFA 2001, Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, ottavi di finale, semifinali).

Partite Euro 2024 ospitate:

Sabato 15 giugno, ore 21.00, ITALIA-Albania 2-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Martedì 18 giugno, ore 18.00, Turchia-Georgia 3-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Sabato 22 giugno, ore 18.00, Turchia-Portogallo (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Martedì 25 giugno, ore 18.00, Francia-Polonia (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Sabato 29 giugno, ore 21.00, 1A-2C (Ottavi di finale)

(Ottavi di finale) Mercoledì 10 luglio, ore 21.00, V47-V48 (Semifinali)

STUTTGART ARENA – MHP ARENA (STOCCARDA)

Anno di costruzione: 1933 (rinnovata nel 1951, nel 2003 e nel 2005)

Spettatori: 54.812 (partite internazionali)

Squadra: Stoccarda

Cenni storici: Rinnovata più volte nel corso della sua lunga storia, la Stuttgart Arena ha ospitato le partite di due Mondiali e di Euro ’88, nonché alcune finali delle competizioni europee.

Eventi ospitati: Finale Coppa dei Campioni 1959, Coppa del Mondo FIFA maschile 1974 (Fase a gironi, Secondo turno), ritorno Finale Coppa UEFA 1988, Euro 1988 (Fase a gironi, Semifinali), Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, Ottavi di finale, Finale 3°-4° posto).

Partite Euro 2024 ospitate:

Domenica 16 giugno, ore 18.00, Slovenia-Danimarca 1-1 (Fase a gironi)

Mercoledì 19 giugno, ore 18.00, Germania-Ungheria 2-0 (Fase a gironi)

Domenica 23 giugno, ore 21.00, Scozia-Ungheria (Fase a gironi)

Mercoledì 26 giugno, ore 18.00, Ucraina – Belgio (Fase a gironi)

Venerdì 5 luglio, ore 18.00, V39-V37 (quarti di finale)

ARENA AUFSCHALKE – VELTINS ARENA

Anno di costruzione: 2001

Spettatori: 54.740 (partite internazionali)

Squadra: Schalke 04

Cenni storici: L’AufSchalke Arena, inaugurata nell’agosto 2001, è lo stadio di casa dello Schalke 04, 7 volte campione di Germania e vincitore della Coppa UEFA nel 1996/97. Fra le caratteristiche peculiari ha un tetto retrattile e un campo scorrevole.

Eventi ospitati: Finale Champions League 2004, Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, quarti di finale)

Partite di Euro 2024 ospitate:

Domenica 16 giugno, ore 21.00, Serbia-Inghilterra 0-1 (Fase a gironi)

Giovedì 20 giugno, ore 21.00, Spagna-ITALIA 1-0 (Fase a gironi)

Mercoledì 26 giugno, ore 21.00, Georgia – Portogallo (Fase a gironi)

Domenica 30 giugno, ore 18.00, 1C-3D/E/F (Ottavi di finale)

VOLKSPARKSTADION

Anno di costruzione: 1953 (rinnovato sostanzialmente nel 2000, attualmente in fase di ristrutturazione)

Spettatori: 51.500 (partite internazionali)

Squadre: Amburgo, Shakhtar Donetsk (causa conflitto russo-ucraino)

Cenni storici: Ristrutturato sostanzialmente nel 2000, ha ospitato finali delle Coppe europee, due Mondiali e un Europeo.

Eventi ospitati: Coppa del Mondo FIFA maschile 1974 (Fase a gironi, Secondo turno), Finale di ritorno Coppa UEFA 1982, Euro 1988 (Fase a gironi), Finale Coppa UEFA femminile 2002, Confederations Cup 2005 (Fase a gironi, Finale), Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, Quarti di finale), Coppa del Mondo FIFA femminile 2011 (Fase a gironi, Semifinale, Finale).

Partite Euro 2024 ospitate:

Domenica 16 giugno, ore 15.00, Polonia-Olanda 1-2 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Mercoledì 19 giugno, ore 15.00, Croazia-Albania 2-2 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Sabato 22 giugno, ore 15.00, Georgia-Repubblica Ceca (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Mercoledì 26 giugno, ore 21.00, Repubblica Ceca-Turchia (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Venerdì 5 luglio, ore 21.00, V41-V42 (Quarti di finale)

DÜSSELDORF ARENA – MERKUR SPIEL-ARENA (DÜSSELDORF)

Anno di costruzione: 2004

Spettatori: 51.500 (partite internazionali)

Squadra: Fortuna Düsseldorf

Cenni storici: Fra gli stadi più piccoli di Euro 2024, attualmente ospita a livello di club le gare interne del Fortuna Düsseldorf, che ha militato per l’ultima volta in Bundesliga nella stagione 2019/20.

Eventi ospitati: –

Partite Euro 2024 ospitate:

Lunedì 17 giugno, ore 21.00, Austria-Francia 0-1 (Fase a gironi)

Venerdì 21 giugno, ore 15.00, Slovacchia-Ucraina (Fase a gironi)

Lunedì 24 giugno, ore 21.00, Albania-Spagna (Fase a gironi)

Lunedì 1 luglio, ore 18.00, 2D-2E (Ottavi di finale)

Sabato 6 luglio, ore 18.00: V40-V38 (Quarti di finale)

FRANKFURT ARENA – DEUTSCHE BANK PARK (FRANCOFORTE SUL MENO)

Anno di costruzione: 1925 (rinnovato nel 1937, nel 1953, nel 1974 e nel 2005)

Spettatori: 48.000 (partite internazionali)

Squadra: Eintracht Francoforte

Cenni storici: La Frankfurt Arena è uno degli stadi più vecchi fra quelli che ospitano le gare di Euro 2024. Tuttavia è stato rinnovato in più occasioni e ha ospitato in passato diversi eventi internazionali, fra cui gli Europei 1988 e la Coppa del Mondo 2006.

Eventi ospitati: Coppa del Mondo FIFA Maschile 1974 (Fase a gironi, Secondo turno), Finale di ritorno Coppa UEFA 1980, Euro 1988 (Fase a gironi), Finale Coppa UEFA femminile 2002, Confederations Cup 2005 (Fase a gironi, Finale), Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, Quarti di finale), Coppa del Mondo FIFA femminile (Fase a gironi, Semifinale, Finale).

Partite Euro 2024 disputate:

Lunedì 17 giugno, ore 18.00, Belgio-Slovacchia 0-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Giovedì 20 giugno, ore 18.00: Danimarca-Inghilterra 1-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Domenica 23 giugno, ore 21.00: Svizzera-Germania (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Mercoledì 26 giugno, ore 18.00: Slovacchia-Romania (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Lunedì 1 luglio, ore 21.00: 1F-3A/B/C (Ottavi di finale)

COLOGNE STADIUM – RHEINENERGIESTADION

Anno di costruzione: 1923 (rinnovato nel 1974 e nel 2004)

Spettatori: 45.965 (partite internazionali)

Squadra: Colonia

Cenni storici: Impianto di casa del Colonia, il Cologne Stadium è il più vecchio fra gli Stadi di stato ristrutturato sostanzialmente prima dei Mondiali 2006 e dal 2011 ospita regolarmente la finale femminile di Coppa di Germania. Nella sua storia ha ospitato anche gare di Football americano, hockey su ghiaccio e concerti.

Eventi ospitati: Euro 1988 (Fase a gironi), Confederations Cup 2005 (Fase a gironi), Coppa del Mondo FIFA Maschile 2006 (Fase a gironi, Ottavi di finale), Finale Europa League 2020.

Partite Euro 2024 ospitate:

Sabato 15 giugno, ore 15.00, Ungheria-Svizzera 1-3 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Mercoledì 19 giugno, ore 21.00, Scozia-Svizzera 1-1 (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Sabato 22 giugno, ore 21.00, Belgio-Romania (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Martedì 25 giugno, ore 21.00, Inghilterra-Slovenia (Fase a gironi)

(Fase a gironi) Domenica 30 giugno, ore 21.00, 1B-3A/D/E/F (Ottavi di finale)

LEIPZIG STADIUM – RED BULL ARENA

Anno di costruzione: 2004 (rinnovato nel 2015)

Spettatori: 47.069

Squadra: RB Lipsia

Cenni storici: È stato inaugurato nel 2004, essendo stato ricostruito all’interno del vecchio Zentralstadion, il più grande stadio dell’ex Germania dell’Est.

Eventi ospitati: Confederations Cup 2005 (Fase a gironi, Finale 3°-4° posto), Coppa del Mondo FIFA maschile 2006 (Fase a gironi, Ottavi di finale).

Partite Euro 2024 ospitate:

Martedì 18 giugno, ore 21.00, Portogallo-Repubblica Ceca 2-1 (Fase a gironi)

Venerdì 21 giugno, ore 21.00, Olanda-Francia (Fase a gironi)

Lunedì 24 giugno, ore 21.00, Croazia-ITALIA (Fase a gironi)

Martedì 2 luglio, ore 21.00, 1D-2F (Ottavi di finale)